Разработчик «Новичка» прокомментировал данные о новой версии вещества

Российский блогер Алексей Навальный не мог отравиться никаким из нервно-паралитических веществ класса «Новичок», поскольку у него не было симптомов интоксикации им. Таким образом данные о новой версии вещества в беседе с РИА Новости прокомментировал один из его создателей Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет», — вознегодовал он. Ринк уточнил, что главный симптом поражения «Новичком» — это смерть.

Ранее немецкое издание опубликовало материал, в котором заявляло о новой версии вещества, неизвестной ранее. Именно оно, по версии журналистов, привело к интоксикации Навального.

Ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев описал последствия попадания «Новичка» в организм человека. Он подчеркнул, что если бы вещество попало в кровь, то пациент скончался бы в первые несколько часов после отравления.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня блогеру оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве в свою очередь заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.