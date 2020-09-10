Полиция отреагировала на данные об усилении охраны около клиники с Навальным

Полиция Берлина отреагировала на данные издания Der Spiegel об усилении охраны около клиники, где находится Алексей Навальный. Ведомство цитирует РИА Новости.

В правоохранительных органах не знают, откуда в СМИ появилась такая информация. В разговоре с РИА Новости представители полиции подчеркнули, что принципиально не комментируют меры безопасности.

Ранее Der Spiegel писали, что число полицейских, охраняющих немецкую клинику «Шарите», где находится россиянин, увеличено. Правоохранительные органы якобы пошли на такой шаг из-за вероятного увеличения числа посетителей.

10 сентября стало известно, что Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его 7 сентября вывели из медицинской комы. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня россиянину оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве, в свою очередь, заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.

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