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21:39, 1 августа 2026 (обновлено: 21:44, 1 августа 2026)Россия

Место взрыва в центре Москвы оцепили

МВД: На месте взрыва в центре Москвы работают оперативные службы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Правоохранители работают на месте ЧП в центре Москвы, где вечером 1 августа произошел взрыв. Об этом сообщили в столичном главке МВД России на платформе «Макс».

В районе дома на Кудринской площади работает следственно-оперативная группа ведомства и сотрудники оперативных служб, говорится в публикации.

Подъезд к месту происшествия оцепили. Подробности выясняются.

Ранее стало известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке Москвы. По информации медиа, как минимум три человека погибли.

Журналисты РЕН ТВ опубликовали первые кадры с места ЧП. Названа вероятная версия инцидента. По предварительной информации, на кухне заведения произошел взрыв газового баллона.

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