МВД: На месте взрыва в центре Москвы работают оперативные службы

Правоохранители работают на месте ЧП в центре Москвы, где вечером 1 августа произошел взрыв. Об этом сообщили в столичном главке МВД России на платформе «Макс».

В районе дома на Кудринской площади работает следственно-оперативная группа ведомства и сотрудники оперативных служб, говорится в публикации.

Подъезд к месту происшествия оцепили. Подробности выясняются.

Ранее стало известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке Москвы. По информации медиа, как минимум три человека погибли.

Журналисты РЕН ТВ опубликовали первые кадры с места ЧП. Названа вероятная версия инцидента. По предварительной информации, на кухне заведения произошел взрыв газового баллона.