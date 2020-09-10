Премьер Италии рассказал о планах Путина создать комиссию по делу Навального

Президент России Владимир Путин намеревается создать специальную комиссию для расследования дела Алексея Навального. О планах российского лидера рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте после разговора с ним, пишет Reuters.

«Президент Путин уверил меня в недавнем разговоре, что Россия намерена выяснить, что случилось, что он организует специальную следственную комиссию и готов сотрудничать с немецкими властями», — приводит агентство его слова.

Конте подчеркнул, что именно сотрудничество России и Европейского союза поможет не испортить отношения из-за ситуации с Навальным.

О том, что между политиками двух стран состоялся телефонный разговор, стало известно ранее 10 сентября. Ситуация с Навальным активно обсуждается на уровне дипломатических ведомств и политиков высочайшего уровня. Так, президент Финляндии Саули Ниинисте в конце августа рассказал, что глава ФРГ Ангела Меркель через него передала Путину просьбу выпустить Навального за границу.

Известно, что к сегодняшнему дню Навальный полностью пришел в себя. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня блогеру оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.