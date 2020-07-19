Премьер Италии рассказал о сложностях на пути преодоления европейского кризиса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо достичь соглашения по формированию многолетнего бюджета организации 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дальше переносить переговоры нет никакого смысла. Глава государства отметил, что для заключения финального соглашения их участникам придется выйти за пределы занимаемых позиций, в противном случае все проиграют. Конте также рассказал, что крайне сложный проект бюджета сопряжен с фондом восстановления экономик от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по формированию многолетнего бюджета ЕС и созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Переговоры должны были завершиться в субботу, однако в заявленные сроки договориться по повестке не удалось. Заседание возобновится в воскресенье.