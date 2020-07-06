Крупнейшая экономика Европы начала думать по-новому

Финансовые власти Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, начали думать по-новому из-за масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет CNBC. Страна, долгие годы стремившаяся экономить, теперь наращивает бюджетные расходы.

Последние годы правительство Германии стремилось соблюдать бюджетную дисциплину: сохранять текущий уровень долга (примерно 60 процентов ВВП) и профицит федерального бюджета (превышение доходов над расходами). Из-за этого многие аналитики предсказывали, что власти откажутся от существенных трат даже в условиях наступившего кризиса.

Однако в реальности Берлин потратил на поддержку собственной экономики средств больше, нежели другие крупные европейские страны, и запустил обширные программы помощи на 450 миллиардов евро (13,3 процента ВВП против 4,4 процента, на которые рассчитана программа помощи во Франции).

При этом предпринятые федеральным правительством меры основывались на реальных бюджетных расходах, в отличие от политики многих других стран, которая опиралась на налоговые льготы и вела в худшем случае к недополучению доходов казны.

Таким образом, немецкая финансовая политика последних месяцев полностью противоречит выработавшимся привычкам властей, пишут авторы. В некотором роде правительство пошло даже на временное нарушение конституции, в которой прописан запрет на резкое увеличение госдолга.

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К тому же, Германия активно участвует в общеевропейских программах помощи, направленных на углубление интеграции внутри ЕС. Вместе с Францией она выступила автором плана по выделению 500 миллиардов евро в виде грантов наиболее пострадавшим при этом технологичным отраслям.

Впоследствии этот план был заменен на инициативу Еврокомиссии по заимствованию 750 миллиардов евро на долговых рынках. Эмитентом при этом выступит сам Евросоюз, а не отдельные его члены, что только укрепит позиции руководящих органов блока, которые получат возможность вводить централизованные налоги и собирать доходы сверх традиционных взносов членов ЕС в общий бюджет.

Перемены в поведении немецких властей были позитивно восприняты инвесторами, которые увидели наглядное свидетельство того, что правительство готово спасать экономику страны и отдельные ее компании. К началу июля главный немецкий фондовый индекс DAX вырос на 48 процентов по сравнению с мартовским уровнем.

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