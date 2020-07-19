Европа снова провалила попытку спастись от кризиса

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по формированию многолетнего бюджета ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.
Также на саммите планировалось обсудить создание антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.
Переговоры должны были завершиться в субботу, однако в заявленные сроки договориться по этим пунктам не удалось. Заседание возобновится в воскресенье.
Ранее отмечалось, что разработанная программа поддержки экономики пострадавших стран вызвала критику со стороны некоторых европейских стран, которые предлагают уменьшить сумму долга и соглашаются только на кредитование. В качестве компромисса председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил перенести начало выплаты долгов на 2027 год, а также сохранить скидки на взносы в бюджет ЕС.