Европа снова провалила попытку спастись от кризиса

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по формированию многолетнего бюджета ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.

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Также на саммите планировалось обсудить создание антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Переговоры должны были завершиться в субботу, однако в заявленные сроки договориться по этим пунктам не удалось. Заседание возобновится в воскресенье.

Ранее отмечалось, что разработанная программа поддержки экономики пострадавших стран вызвала критику со стороны некоторых европейских стран, которые предлагают уменьшить сумму долга и соглашаются только на кредитование. В качестве компромисса председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил перенести начало выплаты долгов на 2027 год, а также сохранить скидки на взносы в бюджет ЕС.