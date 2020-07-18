Европа провалила попытку спастись от кризиса

Представители стран-лидеров Евросоюза в первый день саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана. Об этом сообщает ТАСС.

Представители стран Европы также провалили попытку договориться по вопросам фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Отмечается, что встреча возобновится в субботу, 18 июля.

Как рассказал один из дипломатов, переговоры заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого есть «свое видение управления фондом восстановления».

Внеплановый саммит Евросоюза был посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану в один 1,074 триллиона евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса в 750 миллиардов евро. Из них 500 миллиардов евро — в виде грантов, 250 миллиардов — под кредиты.

Ранее отмечалось, что разработанная программа поддержки экономики пострадавших стран вызвала критику со стороны некоторых европейских стран, которые предлагают уменьшить сумму долга и соглашаются только на кредитование. В качестве компромисса председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил перенести начало выплаты долгов на 2027 год, а также сохранить скидки на взносы в бюджет ЕС.