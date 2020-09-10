США захотели признания Россией вины за случившееся с Навальным

США ждут от России признания в причастности к интоксикации Алексея Навального. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает РИА Новости.

«Мы смотрим на Россию и ожидаем, что она сделает шаг вперед и признает, что это было сделано в России, и кто-то будет привлечен к ответственности за это», — сказала представитель Вашингтона. Она напомнила, что ряд стран НАТО хотят в будущем также принять меры из-за случившегося с Навальным.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике «Шарите», полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели 7 сентября. Известно, что он вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации, а его состояние здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Медики при этом сообщили, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов. Психически он уже восстановился практически полностью.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы, после чего Навального перевезли в Германию.

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