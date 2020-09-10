Лавров провел параллель между делом Навального и отравлением Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллель между делом Алексея Навального и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, происходящее также напоминает ситуацию после катастрофы малайзийского Boeing MH17: от российского государства требуют расследования, а на его запросы при этом не отвечают. В случае с Навальным так с Россией ведут себя власти Германии, уточнил министр.

Он также подчеркнул, что обвинения российских официальных лиц в причастности к предполагаемому отравлению голословны. Однако российская сторона, по словам Лаврова, уже привыкла к подобным обвинениям.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа блогера доставили в клинику «Шарите» в Берлине. 7 сентября он вышел из комы, а 10 сентября стало известно, что он полностью пришел в себя.

В марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования выдвинула обвинения троим россиянам и одному гражданину Украины.