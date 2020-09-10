Кремль выразил недоумение из-за действий Берлина в ситуации с Навальным

Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Алексеем Навальным, но пока не видит ответных шагов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 10 сентября.

Комментируя передачу Берлином данных о россиянине в ОЗХО, куда входит Россия, Песков выразил недоумение. «Мы предпочитаем непосредственную передачу информации нам. Остается только недоумевать, почему имеются какие-то трудности в том, чтобы поделиться этими результатами с нами», — сказал он.

По словам Пескова, РФ по-прежнему ожидает официальной информации от немецких специалистов.

Накануне в правительстве ФРГ заявили, что не видят условий, при которых немецкая сторона должна передавать России доказательства по делу Алексея Навального. В тот же день посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что ситуация с Навальным не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня.

Между тем в российском внешнеполитическом ведомстве отказ Берлина передать материалы по Навальному расценивают как враждебную провокацию. Российские дипломаты призывают власти Германии не провоцировать ухудшения двусторонних отношений.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении пациента веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.