Кремль отреагировал на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обвинения в адрес высокопоставленных чиновников России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 сентября.

«Намеки на причастность официальных лиц России к отравлению Навального недопустимы и ошибочны», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал выступление по этой теме госсекретаря США Майкла Помпео. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что власти России заинтересованы в установлении причин произошедшего с Навальным.

Ранее в четверг государственный секретарь США, комментируя в одном из интервью ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.

В начале сентября стало известно о планах США ввести санкции в отношении РФ из-за Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении пациента веществом из группы «Новичок». Между тем российские медики отравляющих веществ в его организме не обнаружили. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.