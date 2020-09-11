Названа самая заинтересованная в расследовании дела Навального страна

Россия больше остальных заинтересована в том, чтобы прояснить ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Заседание было посвящено сирийскому химоружию, однако, отметил дипломат, Москва «не испытывала иллюзий, что определенные страны затронут ситуацию с Алексеем Навальным, Что касается дела Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло», — указал он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Кей Бейли Хатчисон рассказала о том, что российским властям необходимо расследовать произошедшее с Навальным, если они хотят, чтобы страну и дальше воспринимали всерьез. Дипломат также призвала западные страны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила «дестабилизирующие действия».

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения.