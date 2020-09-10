Россия опровергла заявление Германии о передаче материалов по Навальному в ОЗХО

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опровергло заявление Германии о передаче материалов по Алексею Навальному в эту организацию. Об этом сообщает ТАСС.

Российское постпредство утверждает, что заявления официальных лиц Германии не соответствуют действительности. Отмечается, что в организацию от немецкой стороны ничего не поступало ни 9, ни 10 сентября. Единственным переданным документом было письмо статс-секретаря министерства иностранных дел Германии Мигеля Бергера, датированное 3 сентября.

В постпредстве добавили, что готовы сотрудничать для выяснения всех обстоятельств дела через обмен информацией и консультации.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.