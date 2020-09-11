В бундестаге и Госдуме высказались о ситуации с Навальным

Парламентарии России и Германии высказались в отношении ситуации с Алексеем Навальным. Письмо представителей бундестага и Госдумы поступило в распоряжение РИА Новости.

Письмо подписали Робби Шлунд с немецкой стороны и Павел Завальный — с российской. Они призвали разграничивать политику и экономику, поскольку это особенно важно «в чувствительной сфере» российско-германских отношений.

В заявлении парламентариев говорится, что в бундестаге и Госдуме настаивают на проведении конструктивного и беспристрастного расследования инцидента с Навальным. Отмечается, что он не увязывается с сотрудничеством между Берлином и Москвой.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст посчитал ошибкой призывы остановить строительство газопровода. По его мнению, «Северный поток-2» должен обеспечить безопасность газоснабжения Европы, так что приостановка строительства проекта не в интересах европейских стран.

7 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что канцлер страны Ангела Меркель допускает смену отношения к «Северному потоку-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг россиянина. До этого она утверждала, что проект является чисто экономическим и не связан с политикой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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