Германия допустила приостановку «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным

Германия все еще допускает приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

Он подчеркнул, что окончательное решение Берлина по проекту будет зависеть от действий Москвы. «Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании [инцидента], может внести вклад в то, чтобы решение [о приостановке строительства] не было принято», — отметил дипломат. По его мнению, иногда санкции действительно следует применять, чтобы воздействовать на другую сторону.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст посчитал ошибкой призывы остановить строительство газопровода. По его мнению, «Северный поток-2» должен обеспечить безопасность газоснабжения Европы, так что приостановка строительства проекта не в интересах европейских стран.

7 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что канцлер страны Ангела Меркель допускает смену отношения к «Северному потоку-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг россиянина. До этого она утверждала, что проект является чисто экономическим и не связан с политикой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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