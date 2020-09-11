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МВД приступило к поискам сбежавшей из России спутницы Навального

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Следователи МВД приступили к поискам сбежавшей из России спутницы Алексея Навального — Марины Певчих, постоянно проживающей в Великобритании. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

По данным следствия, 20 августа Певчих, находившаяся с Навальным во время его пребывания в Томской области, уклонилась от дачи объяснений правоохранительным органам России, а 22 августа вылетела в Германию, в связи с чем российскому МВД не удалось ее опросить. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Ранее 11 сентября сообщалось, что следователи восстановили хронологию действий Алексея Навального до госпитализации в Омске. В ходе проверочных мероприятий удалось выяснить как маршрут самого блогера, так и установить сопровождавших его лиц. Так, он посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном Velvet, находился на съемной квартире, где проходила рабочая встреча с его сторонниками, и «Венской кофейне» в аэропорту города Томска. Именно там Навальный питался, употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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