Помпео допустил причастность России к ситуации с Навальным

Госсекретарь США Майк Помпео допустил причастность России к ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, передает РИА Новости.

По мнению Помпео, к ситуации с оппозиционером могут быть причастны российские высокопоставленные официальные лица. При этом конкретных имен американский политик не назвал. «Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России», — высказался он.

Как считает госсекретарь, подобной точки зрения придерживаются люди по всему миру. Он подчеркнул, что США и европейские страны рассчитывают, что Россия накажет виновных. «Мы сделаем все, что в наших силах», — заключил Помпео.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.