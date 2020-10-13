ЕС проинформировал Россию о введении санкций из-за Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал российского главу МИД Сергея Лаврова о введении санкций против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет ТАСС.

Ограничения коснутся тех, кто, по мнению ЕС, ответственен за произошедшее с россиянином. Боррель призвал Москву провести расследование.

При этом еще 12 октября главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России, которые введут из-за произошедшего с россиянином. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

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