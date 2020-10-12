В ЕС подтвердили введение санкций из-за ситуации с Навальным

Главы МИД стран Евросоюза приняли решение по антироссийским санкциям, которые введут из-за ситуации с Алексеем Навальным. Эту информацию подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Технические органы союза в ближайшее время займутся завершением процедуры. Боррель не прояснил, какое конкретно решение приняли члены объединения, однако подчеркнул, что его одобрили все участники встречи.

«Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами», — подчеркнул представитель ЕС.

Он также заявил, что санкции не должны помешать совместной работе Брюсселя и Москвы. В частности, это не должно препятствовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в Евросоюзе рассказали о проблемах с введением санкций из-за инцидента с Навальным. В объединении столкнулись с юридической сложностью: чтобы ввести санкции против конкретных лиц и организаций России, нужно найти подозреваемых по делу. Однако они отсутствуют, и пока ЕС пытается решить эту проблему.

10 октября МИД России напомнил, что Генпрокуратура направляла в Германию запросы о правовой помощи, но не получила ответа, поэтому у следствия недостаточно материалов для возбуждения уголовного дела. В ведомстве также заявили, что Берлин так и не предоставил результаты анализов, подтверждающие отравление оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».