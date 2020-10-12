Страны Евросоюза решили ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили ввести санкции из-за ситуации с отравлением россиянина Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Эту информацию подтвердил в своем Twitter журналист радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк. По его словам, постпреды ЕС в среду, 14 октября, согласуют санкционный список.

Ранее 12 октября в Евросоюзе рассказали о проблемах с введением санкций из-за инцидента с Навальным. В объединении столкнулись с юридической проблемой: чтобы ввести санкции против конкретных лиц и организаций России, нужно найти подозреваемых по делу. Однако они отсутствуют, и пока ЕС пытается решить эту сложность.

10 октября МИД России напомнил, что Генпрокуратура направляла в Германию запросы о правовой помощи, но не получила ответа, поэтому у следствия недостаточно материалов для возбуждения уголовного дела. В ведомстве также заявили, что Берлин так и не предоставил результаты анализов, подтверждающие отравление оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Позже специалисты заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».