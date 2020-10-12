Германия вновь заговорила о санкциях из-за дела Навального

Нападение на россиянина Алексея Навального должно иметь последствия, Германия сегодня начнет дискуссии о санкциях — с таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. Представитель ФРГ вновь заговорил о мерах против предполагаемых виновников произошедшего перед встречей Совета ЕС в Люксембурге, запись опубликовал YouTube-канал Ihr Program.

Он подчеркнул, что использование химического оружия, в котором подозревают российскую сторону, не может не привести к наказанию — о чем он и собирается говорить с представителями других стран на встрече.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.