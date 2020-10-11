Эстония призовет страны ЕС ввести санкции из-за Навального

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призовет своих коллег из стран Евросоюза ввести санкции против российских должностных лиц, которые, по мнению Таллина, ответственны за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД.

12 октября в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. «Я призову министров иностранных дел поддержать введение целевых санкций ЕС против российских должностных лиц в связи с отравлением Навального. Организаторы отравления должны понести ответственность», — заявил Рейнсалу.

По его словам, главы МИД также обсудят вопросы противодействия «углубляющемуся деструктивному поведению России по преследованию гражданских активистов и журналистов».

Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время рейса из Томска в Москву. В омской больнице его ввели в искусственную кому, а 22 августа отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме оппозиционера следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, он намерен вернуться в Россию.