В МИД России назвали «Новичок» западным брендом

Отравляющее вещество «Новичок» — это чисто западный бренд, которого в России якобы нет. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

Там утверждают, что структура и масс-спектр «Новичка» впервые были представлены в спектральной базе данных Американского института стандартов. В России же все химическое оружие было уничтожено «под строжайшим международным контролем», заявили в МИД. «Так что "Новичок" — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — говорится в сообщении министерства.

Также в МИД подчеркнули, что в анализах Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, следов отравления химическим боевым веществом обнаружено не было. К такому выводу пришли не только омские медики, но и врачи немецкой клиники «Шарите», куда позже транспортировали находящегося в коме Навального. «Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю», — отметили в МИД.

В связи с этим в министерстве подчеркнули, что расследование по факту произошедшего с Навальным не начнется, пока российской стороне не предоставят «подтверждение факта совершения против него преступных деяний». «В очередной раз призываем ФРГ начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с Навальным», — заключили в министерстве.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.