Главврач лечившей Навального больницы возглавит еще одно медучреждение

Главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, где лечили Алексея Навального, возглавит еще одно медучреждение. Об этом сообщили в Минздраве Омской области, передает «Интерфакс».

Александр Мураховский назначен временно исполняющим обязанности главврача городской больницы №1 А.Н. Кабанова, говорится в сообщении. В Минздраве уточнили, что прежний руководитель покинул пост по личным обстоятельствам.

Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова заявила, что у Мураховского есть опыт успешного руководства крупными больницами скорой помощи №1 и №2. Она добавила, что больница имени Кабанова требует «внимания и хозяйственного подхода» и выразила уверенность, что врач сможет вернуть учреждение в рабочее состояние. Большую часть времени оно находится на карантине, и там большой процент заболевших врачей.

С начала пандемии в больнице имени Кабанова сменились уже два главврача. В начале мая, после массового заражения сотрудников учреждения коронавирусом, с поста ушел Георгий Соболев. Сейчас решение уйти принял назначенный вместо него Андрей Прохоренко.

Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой помощи 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву — пилоты экстренно посадили самолет в Омске. 22 августа пациента отправили в берлинскую клинику, врачи которой заявили, что обнаружили в его организме следы вещества из группы «Новичок». В сентябре Навального выписали из клиники в Берлине.