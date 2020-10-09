Песков ответил на вопрос о возможных санкциях против россиян из-за Навального

Публикация газеты Le Monde, которая представила данные о санкциях против девяти россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, не может быть поводом для реакции. Таким образом на вопрос, опасаются ли в Кремле этих мер, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Le Monde», — заявил представитель Кремля.

Газета Le Monde 8 октября анонсировала санкции Франции и Германии против нескольких россиян из-за ситуации вокруг Навального. В список, о котором сообщило издание, вошли люди из администрации президента России и силовых структур. Отмечалось, что под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции Евросоюза. «Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим — неважно», — отметила она.

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск — Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, и первые два дня блогеру оказывали помощь местные врачи. 22 августа пациента перевезли в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в его организме следов из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.