Россия пригрозила ответить на возможные санкции ЕС из-за Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Дождь».

«Санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим — неважно», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.