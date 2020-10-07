МИД обвинил Германию и Францию в формировании антироссийской коалиции

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в намерении возглавить антироссийскую коалицию. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Согласно комментарию Захаровой, заявления европейских стран в связи с расследованием инцидента с Алексеем Навальным свидетельствуют об их нежелании сотрудничать с Россией. Она отметила, что после таких действий Россия не сможет продолжать вести «бизнес как всегда» с Германией и Францией.

Дипломат подчеркнула, что вместо сотрудничества в прояснении обстоятельств произошедшего европейские государства переключились на угрозы и попытки шантажа в адрес России. Тем не менее, по словам Захаровой, Россия готова к нормализации диалога в случае, если Германия и Франция пересмотрят свой конфронтационный курс.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.