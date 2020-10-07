Франция и Германия захотели наказать сотрудников ГРУ за инцидент с Навальным

Франция и Германия готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Россия откажется прояснить, что произошло с Алексеем Навальным, адресные санкции неизбежны.

6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.

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