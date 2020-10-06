В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального

Британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Технический анализ ОЗХО подтверждает, что следы нервно-паралитического агента от группы "Новичок" были обнаружены в биопробах Навального», — говорится в сообщении.

Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк оценил внешний вид оппозиционера во время интервью журналисту Юрию Дудю. По словам специалиста, оппозиционер в интервью российскому журналисту Юрию Дудю был похож на человека, оправившегося после пищевого отравления или комы от диабета, но никак не фосфорного отравления.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. По словам блогера, после реабилитации он намерен вернуться в РФ.