Кремль прокомментировал слова Навального об организаторах его отравления

Ничего нового в разбирательстве по ситуации с Алексеем Навальным не произошло, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Навального о том, что к организации его отравления причастно руководство России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

«Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — сказал Песков.

1 октября Песков назвал недопустимыми, оскорбительными и неприемлемыми обвинения Навального в адрес президента Владимира Путина. Ранее пресс-секретарь российского лидера неоднократно заявлял, что Москва заинтересована в установлении причин произошедшего с россиянином.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. По словам блогера, после реабилитации он намерен вернуться в РФ.