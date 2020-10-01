Кремль ответил на обвинения Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 1 октября.

«Считаем, что подобные обвинения в адрес президента являются безосновательными, недопустимыми, оскорбительными и неприемлемыми», — сказал Песков, комментируя заявление Навального о том, что к его отравлению якобы причастно российское руководство.

По словам пресс-секретаря президента РФ, с россиянином в настоящее время работают инструктора ЦРУ США. Это не первый раз, когда Навальному дают разные инструкции, добавил Песков.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Первые два дня помощь ему оказывали врачи в местной больнице. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите», специалисты которой заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». Российские медики следов отравления не обнаружили. Кремль неоднократно выражал желание разобраться в случившемся.

В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из клиники. Немецким журналистам он заявил о желании вернуться в Россию.