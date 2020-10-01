Володин заявил о работе Навального на западные спецслужбы

Блогер Алексей Навальный работает с западными спецслужбами, действует в их интересах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 1 октября.

«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран», — сказал председатель нижней палаты парламента.

По словам Володина, в России Навального, который впал в кому 20 августа, искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента.

Ранее в четверг немецкие СМИ сообщили о желании Навального вернуться в Россию. По его словам, он не боится возвращаться. Он подчеркнул, что его главной задачей является остаться «парнем, который не боится».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Cначала ему оказывали помощь врачи омской больницы, они же ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Между тем российские специалисты в ходе обследований следы ядов в его организме не обнаружили.

В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.