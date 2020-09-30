Россия ответила на заявления Германии в связи с Навальным

МИД России рассказал о невозможности вести дела со странами Запада из-за постоянных провокаций против России. Таким заявлением, опубликованным на официальном сайте, ведомство отреагировало на слова главы МИД Германии Хайко Мааса в ООН о применении химического оружия против Алексея Навального.

Российские дипломаты напомнили, что на Западе в последнее время часто говорят о том, что с российским государством больше нельзя вести бизнес в прежнем ключе.

«Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно», — сказано в публикации.

Как стало известно днем ранее, Хайко Маас пообещал на сессии Генассамблеи ООН, что инцидент с Алексеем Навальным не останется без последствий. По его словам, это не первое нарушение конвенций о химическом оружии со стороны России.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.