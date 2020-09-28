Во Франции призвали Германию представить доказательства по ситуации с Навальным

Французский сенатор Кристиан Камбон заявил, что Германия должна допустить российских врачей к работе с Алексеем Навальным и представить имеющиеся у них доказательства, которые связаны с данным инцидентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности рассказал, что к ситуации с Навальным могут быть причастны те, кто пытается дестабилизировать положение президента России Владимира Путина. Камбон считает, что данный инцидент открывает новые возможности для врагов России. Он подчеркнул, что в целом это «не очень хороший эпизод».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию объяснить ситуацию с Алексеем Навальным. По словам Макрона, тот факт, что против Навального пытались применить химическое оружие, не вызывает сомнений. В частности, французский лидер указал на то, что в трех европейских странах — Франции, Германии и Швеции — провели национальные экспертизы.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.