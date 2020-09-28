Макрон призвал Россию объяснить ситуацию с Навальным

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию объяснить ситуацию с Алексеем Навальным. Его слова на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой передает «Интерфакс».

По словам Макрона, тот факт, что против Навального пытались применить химическое оружие, не вызывает сомнений. «Нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами», — заявил он. В частности, французский лидер указал на то, что в трех европейских странах — Франции, Германии и Швеции — провели национальные экспертизы.

Макрон подчеркнул, что Россия должна объяснить сложившуюся ситуацию. При этом западные страны должны действовать методично, добавил он.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.