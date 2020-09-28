Германия получила еще один запрос от России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили еще один — третий по счету — запрос от России об оказании правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Представители Минюста ФРГ отказались раскрывать содержание полученного документа. Известно, что в данный момент Берлин продолжает рассматривать два предыдущих, где, в том числе, Москва просит провести опрос Навального.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет ответов на запросы по ситуации с Навальным ни со стороны Германии, ни со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Глава МИД отметил, что Берлин до сих пор «не предоставил консульский доступ к нашему гражданину», хотя такой запрос был отправлен полторы недели назад. Лавров надеется, что в Германии будут способны понять бесперспективность разговора «с позиции некого высшего существа, высокомерно требуя покаяния». Кроме того, министр пожаловался и на работу ОЗХО, которая «продолжает морочить голову».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

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