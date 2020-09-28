Меркель тайно посетила Навального в клинике

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда тот находился в берлинской клинике «Шарите». Об этом стало известно Der Spiegel.

По мнению журналистов, тем самым глава страны подчеркнула свою солидарность с россиянином и выразила готовность «действовать до конца» в расследовании происшествия. «[Этот жест] для российского правительства должен означать, что Берлин не уступит и выяснит правду», — говорится в сообщении.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».

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