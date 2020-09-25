Россия увидела признаки постановки в деле Навального

Действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным были отлаженными, что может указывать на признаки постановки. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что Россия изначально заняла максимально транспарентную позицию: был оперативно согласован выезд на лечение в Германию после стабилизации здоровья Навального. Кроме того, российские врачи передали немцам данные о состоянии здоровья Навального. Отмечается, что Берлин, в свою очередь, не увидел необходимости сотрудничать с Россией.

«Удивительным образом, в отличие от российских токсикологов, врачи клиники "Шарите" тут же обнаружили в анализах российского блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы, заявив о его отравлении. После этого к ситуации были оперативно подключены немецкие военные химики», — указывают российские дипломаты. Именно военные медицинские специалисты заявили о следах яда из группы «Новичок».

«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" Алексея Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло. (...) Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — удивляются в МИД.

Представители Москвы также отметили превышение ОЗХО ее полномочий. В частности, эксперты организации 5-6 сентября «самостоятельно отобрали биоматериал Навального», отправив запрос в Берлин лишь 12-13 сентября.

Ранее сообщалось, что постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России по ситуации с Навальным и ответит на нее в течение 10 дней.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться