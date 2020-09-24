Россия осталась без ответов на все запросы по делу Навального

У России нет ответов на запросы по ситуации с Алексеем Навальным ни со стороны Германии, ни со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что Берлин до сих пор «не предоставил консульский доступ к нашему гражданину», хотя такой запрос был отправлен полторы недели назад. В связи с этим Лавров надеется, что в Германии будут способны понять бесперспективность разговора «с позиции некого высшего существа, высокомерно требуя покаяния».

Кроме того, министр пожаловался и на работу ОЗХО, которая «продолжает морочить голову». Она перенаправляет по всем вопросам в Берлин, а Германия, в свою очередь, снова советует обращаться в Гаагу, где располагается штаб-квартира ОЗХО.

23 сентября представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Германия не пытается помочь Москве в ситуации с Навальным. В частности, Берлин не торопится делиться всей информацией и специально тянет время, не отвечая на запросы Генпрокуратуры России, считает Захарова. До этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев также отмечал, что немецкая сторона уже отправила образцы, связанные с делом Навального, в лаборатории во Франции, Швеции, а также в ОЗХО, при этом Москва их пока так и не дождалась.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

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