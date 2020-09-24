Россия потребовала от Германии исчерпывающую информацию по делу Навального

Россия потребовала от Германии передать исчерпывающую информацию по делу Алексея Навального. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в российском постпредстве при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает «Интерфакс».

Как пояснили в постпредстве, соответствующая нота была направлена немецкой стороне 23 сентября. В частности, Москва рассчитывает получить все результаты анализов Навального, биоматериалы и иные клинические пробы, которые имеются в распоряжении специалистов из Германии. На выполнение требования Берлину отвели 10-дневный срок.

Отмечается, что запрос был сделан в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. В дальнейшем вопрос будет решаться с опорой на заложенные в Конвенции возможности и с учетом ответа Германии, подчеркнули в постпредстве России.

Ранее в сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова пожаловалась, что Германии не пытается помочь России в ситуации с Навальным. В частности, Берлин не торопится делиться всей информацией и специально тянет время, не отвечая на запросы генпрокуратуры России, считает Захарова. До этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев также отмечал, что немецкая сторона уже отправила образцы, связанные с делом Навального, в лаборатории во Франции, Швеции, а также в ОЗХО, при этом Москва их пока так и не дождалась.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.