Россия отказалась принимать ультиматумы насчет ситуации с Навальным

Россия отказалась принимать ультиматумы насчет ситуации с Алексеем Навальным. Об этом РИА Новости сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Нечаев заявил, что Россия не может согласиться с утверждениями о том, что она имеет какое-либо отношение к данному инциденту. Он отметил, что поэтому российские власти не примут никаких ультиматумов или угроз санкциями. Дипломат также подчеркнул, что сожалеет об искусственно разжигаемой в этом контексте антироссийской истерии.

Помимо этого, посол рассказал, что Россия призвала Германию передать ей результаты анализов Навального. Согласно заявлению Нечаева, российские власти рассчитывают на получение образцов, которые Германия уже отправила в лаборатории во Франции, Швеции, а также в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он отметил, что данный запрос соответствует всем международным требованиям, и в России удивлены сопротивлением со стороны Германии.

Дипломат также подчеркнул, что России недостает готовности к сотрудничеству со стороны немецких властей. Он добавил, что ответы на российские запросы о правовой помощи к Германии задерживаются.

Ранее Генпрокуратура России захотела опросить Алексея Навального и узнать детали его поездки в Новосибирск и Томск — соответствующий запрос надзорное ведомство уже направило в Минюст Германии. Следствие намерено проверить версию об отравлении Навального и напрямую узнать о его самочувствии. В Генпрокуратуре также планируют выяснить, кто организовал поездку Навального и сопровождал его от вылета из Москвы до госпитализации в Омске. Надзорное ведомство среди прочего интересует, почему россиянин в Томске менял гостиничные номера.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.