В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального

Немецкая юстиция не может начать собственное расследование дела, связанного с российским блогером Алексеем Навальным, а также предъявить кому бы то ни было обвинения, так как предполагаемое отравление произошло не на территории ФРГ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как сообщил изданию источник в следственных кругах, канцлер Ангела Меркель еще до взятия первых проб обратилась к немецким юристам с вопросом, может ли Германия начать расследование. Ответ был отрицательный, ведь Навальный прибыл в Германию только на лечение.

21 сентября блогер опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал о первых ощущениях после выхода из комы. Навальный написал, что не мог говорить и фокусировать зрение и все время ждал, пока придет его жена Юлия.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.