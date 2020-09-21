Навальный рассказал о своем состоянии сразу после выхода из комы

Алексей Навальный на своей странице в Instagram рассказал о первых воспоминаниях и ощущениях после выхода из комы в берлинской клинике «Шарите».

«Вряд ли это можно назвать "воспоминание", скорее, набор самых первых ощущений и эмоций», — написал он.

Также Навальный отметил, что ничего не понимал сразу после выхода из комы. Оппозиционер признался, что не только не мог говорить, но даже не представлял себе, что такое речь. Он помнит только как лежал и ждал, когда придет его жена Юлия. При этом, по словам Навального, он был в таком состоянии, что даже не понимал, как она выглядит, поскольку его взгляд был расфокусирован.

«Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется», — пишет Навальный.

Ранее 21 сентября сообщалось, что российские эксперты не нашли следов яда и опасных веществ на вещах Алексея Навального, в которых он был в день госпитализации. «В его личных вещах никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). 10 сентября блогер полностью пришел в себя, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Европейские токсикологи заявили об обнаружении отравляющего вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские врачи настаивают, что в ходе многочисленных анализов ядов не обнаружено.