Навальный потребовал вернуть ему одежду из омской больницы

Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице, поскольку эти вещи могут стать важной уликой. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает РБК.

«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем блоге.

Оппозиционер обратил внимание на то, что 30 суток доследственной проверки истекли. В связи с этим он захотел получить одежду обратно, подчеркнув, что она должна быть аккуратно упакована в целлофановый пакет.

19 сентября Навальный опубликовал в Instagram свой второй пост после выхода из комы. В нем он рассказал о процессе выздоровления. По его словам, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, но теперь ситуация значительно улучшилась.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к истории с возможным отравлением могут быть причастны немецкие спецслужбы.

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