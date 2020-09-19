Навальный рассказал о выходе из состояния «технически живого человека»

Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой второй пост после выхода из комы. В нем он рассказал о процессе выздоровления и выходе из состояния «технически живого человека».

По словам оппозиционера, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, но теперь ситуация значительно улучшилась.

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: "Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово". Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — объяснил Навальный.

Свою нынешнюю форму он сравнил с человеком, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но при этом он в состоянии понимать, что это лестница и можно поискать лифт.

В конце сообщения Навальный пошутил, что надеется стать «Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки».

В своем первом посте, опубликованном четыре дня назад, оппозиционер рассказал, что очень рад самостоятельно дышать и теперь считает, что процесс многие недооценивают.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Через две с половиной недели, 10 сентября, Навальный полностью пришел в себя, а 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к истории с возможным отравлением могут быть причастны немецкие спецслужбы.