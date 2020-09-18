Володин увидел след немецких спецслужб в деле Навального

К истории с Алексеем Навальным могут быть причастны немецкие спецслужбы. Их след в деле оппозиционера увидел председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По его словам, история с Навальным — это провокация, чтобы ввести новые антироссийские санкции и «блокировать действия нашей страны по защите Белоруссии». Свою точку зрения он обосновал требованием Европарламента пересмотреть всю политику ЕС в отношении Москвы, изолировать Россию на международных форумах, остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских госслужащих.

«Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения. Предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники», — сказал Володин, добавив, что немецким депутатам необходимо выяснить роль своих спецслужб в возможном отравлении Навального.

Ранее спикер Госдумы называл дело Навального спланированной против России акцией Евросоюза и НАТО.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Позже мужчина впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Спустя пару дней его перевезли в берлинскую клинику. Европейские токсикологи объявили, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», которое было на гостиничной бутылке из-под воды. Российские врачи настаивали, что многочисленные анализы не обнаружили ядов.

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