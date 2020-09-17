Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за Навального

Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте органа.

Принятый документ не носит законодательный характер, резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза.

Брюссель осудил предполагаемое отравление Навального и постановил провести международное расследование обстоятельств происшествия. К разбирательству также хотят привлечь Организацию по запрещению химического оружия.

В Европарламенте постановили остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.

Помимо этого, Европарламент постановил вкладываться в развитие демократии в России и принять стратегию ЕС по поддержке российских неправительственных организаций, независимых СМИ и репортеров. В тексте резолюции также указано, что следует как можно скорее принять аналог «акта Магнитского» в качестве еще одного механизма санкций.

О разработке такого аналога стало известно еще 16 сентября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган практически разработал новый санкционный режим. Разработку проекта возобновили после госпитализации Алексея Навального: ему стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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