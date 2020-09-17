Россия прокомментировала планы ЕС ужесточить санкции из-за Навального

Берлин продолжает «заматывать» предложения Москвы по совместным расследованиям из-за ситуации с Алексеем Навальным, пользуясь надуманными предлогами. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Помимо этого, она отметила, что заявления Евросоюза относительно произошедшего с россиянином наводят на мысль, что западные страны не заинтересованы в поиске истины. В частности, на это указывает практика «заранее устанавливать виновных в инциденте».

Захарова также прокомментировала планы ЕС ужесточить санкции против России. По ее мнению, в этом и состоит реальная цель объединения. «Рассуждения о целесообразности дать санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», — подчеркнула она.

Ранее в Европарламенте постановили остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

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