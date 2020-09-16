Еврокомиссия разработает аналог «акта Магнитского»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган практически разработал санкционный режим, подобный акту Магнитского. Об этом она рассказала на пленарной сессии Европарламента.

«Европарламент много раз призывал к [созданию] европейского аналога акта Магнитского. Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с таким предложением», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз начал работу по созданию собственного пакета санкций, схожего с принятым в США «актом Магнитского», еще в декабре 2019-го. Объединение собиралось вводить ограничения за нарушения в сфере прав человека. Разработку проекта возобновили после госпитализации Алексея Навального: ему стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

Похожие на американский законы были также одобрены в Эстонии, Канаде, Литве и Латвии. В Великобритании приняли только часть закона — она касается заморозки активов тех, кто причастен к грубым нарушениям прав человека. Американский закон был назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина».

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